Adana’da eylemler sırasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Adana'da 31 Ocak günü gerçekleşen protesto eylemleri sırasında yaralanan Mahmut Çakır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Evrensel’de yer alan habere göre, olaylar sırasında ağır yaralanan 16 yaşındaki Mahmut Çakır, Özel Adana Güney Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ensesinden giren ve kafatasında kalan kurşun nedeniyle doktorların müdahale edemediği Çakır'ın 1 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşti. Ertesi gün Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım servisine sevk edilen Çakır'ın kafatasında bulunan mermi çekirdeğinin çıkarılması için doktorlar tarafından müdahalede bulunulamadı.

Makineye bağlı olarak yaşatılan Çakır'ın sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Çakır'ın cenazesi hastane morguna alınırken, hastaneye çok sayıda polis sevk edildi.