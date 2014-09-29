Adana'da 3 gündür elektrik yok

Adana’da geçen cumartesi günü (27 Eylül) etkili olan fırtına ve yağmur sonrası birçok mahalleye 3 gündür elektrik verilemiyor. Vatandaşlar, geceleri mum yakıp oturduklarını söylerken, esnaf ise dolaplardaki malların bozulduğunu belirterek, duruma tepki gösterdi.

Cihan Haber Ajansı’ndan Ebubekir Koran’ın haberine göre, Adana’da cumartesi günü etkili olan fırtına ve yağmurdan elektrik şebekeleri büyük zarar gördü. Aradan 3 gün geçmesine rağmen, şehirde birçok mahalleye elektrik verilemiyor. Özellikle market ve kasaplar elektriğin yokluğundan şikayet ederken, vatandaşlar ise geceleri mum ışığında oturmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

‘3 gündür hiçbir malzeme satamıyoruz’

İsmet Paşa Mahallesi’nde esnaflık yapan Mehmet Emin Zengin, 186 TEDAŞ Elektrik Arıza hattını yaklaşık 200 kere aradığını, ancak bir cevap alamadığını söyledi. Bayram öncesi esnafın, vatandaşın elektriğinin olmadığını dile getiren Zengin, “Bir kurum eğer 200 sefer aranıyorsa ve bir cevap verilmiyorsa demek ki bir sorun var. Bizim suçumuz ne, biz paramızla elektrik kullanıyoruz. Bu ürünlerin hepsi ziyan oldu. Bir müşteri geldiğinde niye bu yoğurt kokuyor, niye peynir bozulmuş derse biz ne yapalım? Tam 3 gündür hiçbir kurumdan ses yok, ne gelen giden var ne de soran var. Evlerde de elektrik yok. Hastalar var, cihaza bağlı insanlar var, dolaplarında hiçbir şey kalmamış. Yoğurtlar, sucuklar iade geliyor. Yoğurtları açtığında ekşi kokusundan duramıyorsun. Adana gibi bir metropolde elektrik yok, şaşkınlık verici” dedi.



Marketindeki buzdolabında bulunan malzemelerin tamamının ziyan olduğunu söyleyen Ramazan Atalan ise TEDAŞ’a bir türlü ulaşamadıklarını vurguladı. Marketinde elektrikli olan hiçbir makinenin çalışmadığını ifade eden Atalan, “Müşteri geliyor fiş istiyor fiş veremiyoruz, kredi kartı çekemiyoruz. 3 gündür hiçbir malzeme satamıyoruz” diye konuştu.



Aynı mahallede oturan 78 yaşındaki Senem Durak da evde mum ile oturduklarını söylerken, Esma Tayuzak ise kışlık için hazırladığı malzemelerin buzdolabında koktuğunu, çöpe atmak zorunda kaldığını ifade etti. Çocuklarının akşam ders çalışamaz olduğunu belirten Tayuzak, “3 liseye 3 de ortaokula giden öğrencim var. Ders çalışamıyorlar, internet ödevleri var, yapamıyorlar. Buzdolabımdaki malzemeler koktu. Birindeki malzemeleri de balkona çıkardım” dedi.

‘Özelleştiğinden beri TEDAŞ’a uluşamıyoruz’

İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Kemal Uluğ da mahallelerinde 3 gündür elektrik olmadığını ve yetkililere ulaşamadıklarını söyledi. 186 Elektrik Arıza servisini 200 defaya yakın aradığını, ancak bir cevap alamadığını vurgulayan Uluğ, “186’yı düşüremiyoruz. Arıza servisindekilerle görüştük, yoğunluk olduğunu, geleceklerini söylediler. Burada oturanlar elektrik parası ödemiyor mu? Burada mağdur hastalarımız var. Günlük kendi evinde diyalize giren hastalarımız var, ama ne gelen var ne giden. Ben TEDAŞ'a kadar gittim, özelleştikten sonra biz kimseye ulaşamıyoruz. Devletteyken müdürü arıyorduk, ulaşıyorduk. Özelleştikten sonra telefonlarını bile vermeye korkuyorlar. Özelleşti diye sevindik, başımıza kara bulutlar geldi. Burası dağ başı mı? 3 günden beri bir mahallede elektrik olmaz mı" şeklinde konuştu.