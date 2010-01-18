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Yaşam

Adana'da El Kaide operasyonu: 20 gözaltı

Adana'da, terör örgütü El Kaide'ye yönelik 300 polisin katılımıyla 25 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 Ocak 2010 02:00

T24 - Adana'da, terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonunda, saat 06.00 sularında 300 polisin katılımıyla kentin değişik noktalarında 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün silahlı yapılanmasına karşı gerçekleştirilen operasyona, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün tüm ekipleri katıldı. Yaklaşık bir saat süren aramalarda 20 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildiği, bilgisayarlardaki örgüte ait kayıtların incelemeye alındığı belirtildi.

Gözaltındaki zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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