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'MİT TIR'larını ihbar' nedeniyle 2 asker gözaltında

Adana'da durdurulan MİT TIR'ları ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında Ankara'da biri yüzbaşı 2 asker gözaltına alındı

26 Şubat 2014 20:00

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "casusluk" soruşturması kapsamında Ankara'da çalışma başlatıldı. Bu çerçevede başkentte, 1 yüzbaşı ile 1 astsubayın gözaltına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı'ndan İsa Sansar'ın haberine göre, gözaltına alınan askerlerin işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirileceği belirtildi.

 

Soruşturma kapsamı

 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca geçtiğimiz haftalarda yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. Maddesiyle Görevli Başsavcıvekilliğine "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbaratı Kanunu" kapsamına giren konulara ilişkin çeşitli tarihlerde suç ihbarlarının yapıldığının kamuoyunca bilindiği kaydedilmişti.

Olayın tüm yönleriyle araştırılıp açıklığa kavuşturulabilmesi için konunun soruşturulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verilmişti:

"İhbarlarda izlenen yol, yapılış şekli ile yazılı ve görsel medyada ihbarların yapılış amacıyla ilgili yoğun şekilde gündeme getirilen devletin istihbarat hizmetlerinin zafiyete uğratıldığı ve karşı casusluk faaliyetinin yapıldığı iddialarına ilişkin olarak olayın tüm yönleriyle araştırılıp açıklığa kavuşturulabilmesi için 2937 sayılı yasanın hükümleri ve TCK 330 kapsamında konunun soruşturulmasına karar verilmiş olup basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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