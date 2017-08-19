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Adana'da 'drone'lu uyuşturucu operasyonu

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - ADANA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saimbeyli ve İmamoğlu ilçelerinde drone yardımı ile düzenledikleri operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen 3 şüpheli yakalandı

19 Ağustos 2017 18:40

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - ADANA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saimbeyli ve İmamoğlu ilçelerinde drone yardımı ile düzenledikleri operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen 3 şüpheli yakalandı.
Saimbeyli İlçesi\'nde ormanlık alandaki bağ evi ve İmamoğlu İlçesi\'ndeki bir çiftlik evinde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini alan jandarma, drone yardımı ile operasyon yaptı. Narkotik tespit köpeği \'Mars\'ın da kullanıldığı operasyonlarda uyuşturucu imalatı yaptığı belirlenen H.Ç., H.Y. ve G.B. yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, 300 gram esrar ve 795 kök Hint keneviri ele geçirildi. İfadeleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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