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Yaşam

ADANA'DA DAVUL BU RAMAZANDA DA YASAK ADANA (A.A)

05 Ağustos 2010 16:57

-ADANA'DA DAVUL BU RAMAZANDA DA YASAK ADANA (A.A) - 05.08.2010 - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 6 yıldır uygulanan ramazanda davul çalma yasağının bu yıl da uygulanacağı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, belediye olarak 2005 yılından bu yana vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda ramazanda davul çalmayı yasakladıklarını anımsattı. Davulcuların geleneksel olan bu uygulamayı tam olarak yerine getirmediklerini ifade eden Aldırmaz, ''Davulu araçların arkasında gelişigüzel bir şekilde çalarak, gürültü kirliliği yaratıyorlar. Ayrıca zamansız bir saatte çalarak vatandaşları rahatsız ediyorlar'' dedi. Aldırmaz, yaklaşan ramazan öncesi vatandaşlardan bu yıl da sahurda davul çalmanın yasaklanması yönünde talepler gelmeye başladığını kaydederek, ''Belediye olarak vatandaşlardan gelen talebi bu yıl da değerlendireceğiz'' dedi.  Artık teknolojinin geliştiğini ve vatandaşların alarmlı saatler aracılığıyla sahura kalkabileceklerini ifade eden Aldırmaz, yıllardır uyguladıkları yasaklama kararını vatandaşların olumlu bulduğunu da sözlerine ekledi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Zafer Arslan da ramazan süresince ekipler oluşturarak, kent merkezinde yasağın uygulanması yönünde denetimler yapacaklarını belirtti. Oluşturacakları ekiplerin ana arterlerde ve ara sokaklarda ''dinleme yaparak'' davulcuları tespit etmeye çalışacaklarını anlatan Arslan, ''Yasak kararına uymayan davulcuların davuluna el koyacağız. Ayrıca, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36. Maddesine göre gürültü kirliliğinden dolayı 71 TL ceza uygulayacağız. El koyduğumuz davulları da sahiplerine Ramazan Bayramı sonrası vereceğiz'' dedi. Adanalılara çağrıda bulunan Arslan, sahurda davul çalanların Zabıta Müdürlüğüne şikayet edilmesini istedi.

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