Adana'da çifte infaz; 2 kişi hayatını kaybetti

Adana'da 33 yaşındaki Murat Uygun ile beraberindeki 30 yaşındaki Yıldız Tongul, yol ortasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kaçan zanlı 35 yaşındaki Sabri U. aranıyor.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; çifte infaz saat 14.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesi Güneş Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Sabri U., yaya olarak birlikte yürüyen Murat Uygun ile Yıldız Tongul'a tabancayla kurşun yağdırdı. Uygun olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yıldız Tongul ise kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis, kaçan zanlı Sabri U.'yu ararken, çifte cinayetin neden işlendiği konusunda araştırma başlatıldı.