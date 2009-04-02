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Politika

Adana'da CHP eylemi

Adana'da kendini Demokrasi Gönüllüleri Grubu olarak tanımlayan yaklaşık 5 bin CHP'li, seçimlerin tekrarlanması isteğiyle meşaleli eylem yaptı.

02 Nisan 2009 03:00

Adana'da kendini Demokrasi Gönüllüleri Grubu olarak tanımlayan yaklaşık 5 bin CHP'li, seçimlerin tekrarlanması isteğiyle meşaleli eylem yaptı.

CHP'li grup, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ümit Özgümüş'ün Toros Caddesi'ndeki seçim bürosunun önünde toplandı. Yürüyüş başlamadan megafonla konuşan Özgümüş'ün Seçim İşleri Sorumlusu Ersan Işık, Haziran'da seçimin yenilenmesini istediklerini söyledi. Işık, grubu da yürüyüş sırasında taşkınlık yapmamaları, slogan atmamaları ve yürürken trafiği aksatmamaları konusunda uyardı. Ancak, yürüyüş sırasında trafikte aksamalar yaşandı. Kimi zaman CHP'lilerle araç sürücüleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Işık da grubu sürekli megafonla uyararak, tartışmaların kavgaya dönüşmesini engelledi. Yürüyüş sırasında `Adil seçim istiyoruz', `H..... Aytaç' sloganları atan grup, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar geldi. Burada meşaleler yakıldı. Ellerinde meşalelerle saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan grup, daha sonra olaysız dağıldı.


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