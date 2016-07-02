Adana'da 'canlı bomba' paniğine sebep olan kişi: Üzerimde bomba yoktu

Adana’da Sabancı Merkez Camisi’nde cuma hutbesi okunduğu sıradana canlı bomba paniğine neden olan 33 yaşındaki Mahmut Kılıçarslan, emniyetteki sorgusun ardından adliyeye sevk edildi. Kılıçarslan, sevki sırasında Suriye’de IŞİD içinde yakın zaman önce oluştuğu ileri sürülen Ehadu’n ehad grubunun adını söyleyerek, "Allahtan başka ibadet edilecek yoktur" dedi. Kılıçarslan’ın ailesi de psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü.

Kılıçarslan, adliyeye sevk edilirken "Allahtan başka ibadet edilecek yoktur. Allah tektir. Kimseyi patlatmak istemedim. Bomba yok" diye konuştu.

Doğan haber Ajansı'ndan (DHA) Salih Üçtepe ve Çağlar Öztürk'ün haberine göre, İnternet kafe ve bakkal işleten Mahmut Kılıçarslan, toplam 28 bin 500 kişinin namaz kılabileceği Sabancı Merkezi Camii’nde dün hutbe okuyan imamdan mikrofonu alıp, belindeki korseyi göstererek paniğe neden oldu. Cemaat tarafından tekme tokat dövülen ve namaza gelen polisler tarafından linçten kurtarılan Kılıçarslan, tedavi edildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. 3 kez Suriye’ye giderek IŞİD’in Çeçen koluna katıldığı belirlenen Kılıçarslan, sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Kimseyi patlatmak istemedim

Kılıçarslan, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Öleceğiz, Ehudu’n ehad. (Suriye’de bir Çeçen liderliğinde muhacir eylemcilerden oluşan grup) Allahtan başka ibadet edilecek yoktur. Allah tektir" dedi. Basın mensuplarının ’Bomba mı patlatacaktın?’ sorusuna Kılıçarslan, "Allah ve resulünün, sahabesinin sünnetini yapmak istedim. Kimseyi patlatmak istemedim. Allah tektir. Bomba yok" diye cevap verdi.

Kılıçarslan ardından adliyeye getirilerek nöbetçi mahkemeye çıkartıldı.

"Psikolojik sorunları var"

Adliye kapısında bekleyen ve isimlerini söylemeyen Kılıçarslan’ın annesi, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü. Oğluna sarılarak ağlayan anne, "Akıl sağlığı bozuk, tedavi olmayı kabul etmiyor. İnternet kafe işletti, olmadı bakkal dükkanı açtı olmadı. Psikolojik olarak rahatsızlığı var. Oğlum canlı bomba değil" dedi.