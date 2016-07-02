Adana'da 'canlı bomba' paniğine sebep olan kişi tutuklandı

Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde cuma hutbesi okunduğu sırada canlı bomba paniğine neden olan 33 yaşındaki Mahmut K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahmut K., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, internet kafe ve bakkal işleten Mahmut K., toplam 28 bin 500 kişinin namaz kılabileceği Sabancı Merkezi Camii'nde hutbe okuyan imamdan mikrofonu alıp, belindeki korseyi göstererek paniğe neden olmuştu.

Cemaat tarafından tekme tokat dövülen ve namaza gelen polisler tarafından kurtarılan K., tedavi edildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. 3 kez Suriye'ye giderek IŞİD'in Çeçen koluna katıldığı belirlenen K., sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

“Kimseyi patlatmak istemedim”

K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Öleceğiz Ehudun ehad. Allahtan başka ibadet edilecek yoktur. Allah tekdir" dedi. Basın mensuplarının 'Bomba mı patlatacaktın?' sorusuna K., "Allah ve resulünün, sahabesinin sünnetini yapmak istedim. Kimseyi patlatmak istemedim. Allah tektir. Bomba yok" diye cevap verdi. K. ardından adliyeye getirilerek nöbetçi mahkemeye çıkartıldı.

Adliye kapısında bekleyen ve isimlerini söylemeyen K.'nin annesi, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü. Oğluna sarılarak ağlayan anne, "Akıl sağlığı bozuk, tedavi olmayı kabul etmiyor. İnternet kafe işletti, olmadı bakkal dükkanı açtı olmadı. Psikolojik olarak rahatsızlığı var. Oğlum canlı bomba değil" dedi.