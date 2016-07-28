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15 Temmuz Darbe Girişimi

Adana’da bin 267 kişi açığa alındı, 169 kişi tutuklandı

"12 kişi aranmakta olup, 42 kişi ise işten çıkarılmıştır"

28 Temmuz 2016 21:28

Adana'da 15 Temmuz'dan bu yana bin  267 kişi açığa alındı, 169 kişi tutuklandı.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında  bugüne kadar bin 267 kişinin açığa alındığı, 169 kişinin  ise tutuklandığı bildirildi.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"15 Temmuz 2016 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içine sızmış FETÖ/PDY mensubu bir grup tarafından ülkemizde gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin ardından, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere toplumun çeşitli katmanlarında, söz konusu çeteye mensup olanların yakalanıp adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.

"Bu kapsamda; İlimiz genelinde 28 Temmuz 2016 tarihi itibariyle yapılan çalışmalar sonucunda; 1267 personel açığa alınmış, 82 personel gözaltına alınmış, 169 personel tutuklanmış, 69 personel adli kontrol altına alınmış, 45 personel serbest bırakılmış ve 12 kişi aranmakta olup, 42 kişi ise işten çıkarılmıştır. 

"Ayrıca; Milli Güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütüne (FTÖ/PDY) ait 1 üniversite, 15 özel okul, 2 sendika şubesi, 16 dernek, 1 vakıf ve 3 gazete olmak üzere toplamda 38 kurum kapatılarak Hazineye devredilmiştir.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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