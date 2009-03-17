Adana'da belediye otobüslerine seçim yasağı!

Adana İl Seçim Kurulu, MHP adayı Aytaç Durak'ın propaganda ilanlarının bulunduğu belediye otobüslerini, seçim yasaklarına uymadığı için trafikten men etti



Adana İl Seçim Kurulu, aldığı kararla 2 günden beri şehirde dolaşan ve MHP'den aday olan Aytaç Durak'ın propaganda ilanlarının bulunduğu belediye otobüslerinin, seçim yasaklarına uymadığı ve ilanların sökülmeleri gerektiğini belirten görüş bildirdi. Karar doğrultusunda üzerinde Durak'ın ilanlarının bulunduğu otobüsler polis ekiplerince bağlanarak trafikten men edildi, halk duraklarda mahsur kaldı.



Seçim Kurulu'nun talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, üzerinde giydirme ilan bulunan otobüsleri takibe aldı, yolcunun bittiği yerde durdurup emniyet otoparkına çektirdi. Filosunda 229 otobüs barındıran Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi'ndeki 40 araçta MHP'dan Belediye Başkan Adayı olan Aytaç Durak'ın fotoğrafları ile `Biz büyük bir aileyiz, MHP' yazılı seçim sloganı bulunduğunu tespit eden ekipler, ilanların sökülmesi için araçları otoparka çektirdi. Otobüslerin bağlanmasının siyasi saldırı olduğunu ileri süren Durak'ın avukatları otobüs işletmesine gelerek emniyet yetkililerine uygulamanın durdurulması için baskı yaptı.



Bağlanan otobüslerin halkın hizmetinde olduğunu ileri süren avukatlar, seçim propagandası yapan otobüslerin bağlanmasının halka sunulan hizmete balta vurduğunu ileri sürdü.



Otobüs bağlamanın ahlaki olmadığını ileri süren bazı vatandaşlar ise, ``Bu yapılan halkın ulaşım özgürlüğünü engellemektir. Seçim afişleri bulunduğu için otobüsler bağlanıyorsa, Seyhan İlçe Belediyesi'nin temizlik işlerine ait kamyonların da bağlanması gerekir. Onların üzerinde de AKP'den aday olan belediye başkanı Azim Öztürk'ün `Azimle Çalışıyoruz' yazılı reklamları bulunuyor'' dediler.



