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ADANA'DA BDP'LİLERDEN GÖSTERİ ADANA (A.A)

12 Haziran 2011 23:06

-ADANA'DA BDP'LİLERDEN GÖSTERİ ADANA (A.A) - 12.06.2011 - Adana'da, ''oylarının çalınarak değiştirildiğini'' iddia ederek sandıkları taşıyan araçların adliyeye gidişini engellemeye çalışan bir grup BDP'liye polis müdahale etti. Sandıkların açılmaya başlanması ile Seyhan 2 ilçe seçim kurulunun bulunduğu Süreyya Nihat Oral İlköğretim Okuluna oylar getirilmeye başlandı. Bu sırada bir grup BDP'li okulun önünde ''oylarının çalınarak, değiştirildiğini'' iddia ederek, okul önünde sloganlar atıp protesto gösterisi yaptı. Oyları adliyeye götüren aracın okuldan çıkmasına izin vermeyen, taş ve tekme atarak zarar veren grubu polis dağıtmaya çalıştı. Ancak tüm uyarılara rağmen sakinleşmeyen gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve çevik kuvvet sevk edilerek, grup dağıtıldı. Polis ekiplerinin okul önündeki önlemleri sürüyor.

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