-ADANA'DA BDP'LİLER YOL KAPATTI ADANA (A.A) - 08.04.2011 - Adana'daki KCK operasyonu protesto eden BDP'li grubun yolu trafiğe kapatması gerginliğe neden oldu. BDP Adana İl binası önünde toplanan bir grup, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bugün gerçekleştirdiği operasyonu protesto etti. BDP İl Başkanı Zeki Karataş ile diğer yöneticilerin basın açıklaması yaptığı sırada gruptaki bazı kişiler Cemal Gürsel Caddesi'ni trafiğe kapattı. Bunun üzerine polis ekipleri grubu uyararak, yolu açmalarını istedi. Polisin uyarıları üzerine yol tek şeritten trafiğe açılırken, basın açıklamasının engellendiği ileri süren Karataş, gruba oturma eylemi çağrısında bulundu. Yaklaşık yarım saat oturma eylemi yapan gruptakiler, polisin yolu trafiğe kapatmasının ardından açıklamasını tamamladı. Bu arada, bir kişi arabasında hasta olduğunu iddia ederek, yolu bir süreliğine trafiğe açtırdı. Gruptakiler bu kişiye yalan söylediğini ileri sürerek tepki gösterdi. Grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı. Öte yandan, bu sabah BDP İl binasına gelen 4-5 kişinin binada görevli çaycıyı darbettikleri öğrenildi. BDP'li yetkililer gelen kişilerin ellerinde telsiz olduğunu iddia ettiler. -ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE GERGİNLİK- Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Yerleşkesi'nde, karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasındaki gerginliğin büyümesine polis engel oldu. Üniversite girişinde yapılan aramalarda çok sayıda sopa ile kesici aletler ele geçirildi. ÇÜ'de, karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında gerginlik yaşanacağı bilgisini alan Çevik Kuvvet, Güvenlik ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri yerleşke içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı. Üniversiteye bağlı güvenlik görevlileri ise yerleşke girişinde toplu taşıma araçları ile otomobillerde arama yaptı. Aramalarda çok sayıda sopa ile aralarında küçük testerenin de olduğu bazı kesici aletler ele geçirildi. Bu arada, yerleşke içinde R1 ve R2 derslikleri önünde toplanan gruptakiler Kürtçe şarkılar söyleyerek, halay çekti. Karşıt görüşteki bazı öğrencilerin ise bu sırada fakülte binaları ve kantin duvarlarına afişler astıkları öğrenildi. Polisin önlemlerini sürdürdüğü yerleşkede, gruptakiler bir süre sonra dağıldı.