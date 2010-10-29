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Adana'da askerin türban protestosu

Adana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile düzenlenen resepsiyonda türban krizi yaşandı...

29 Ekim 2010 03:00

T24 - Adana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile düzenlenen resepsiyonda türban krizi yaşandı.

Aralarında 6'ncı Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Mehmet Eröz'ün de bulunduğu askerler, salonda bulunan türbanlı davetlileri görünce resepsiyonu terk etti. Cumhuriyet'in 87'nci yılı kutlamaları çerçevesinde, Adana Valisi İlhan Atış'ın ev sahipliğinde Hilton Oteli'nde Cumhuriyet resepsiyonu düzenlendi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:  

Adanada askerin türban protestosu

Adana Valisi İlhan Atış ve eşi Birsen Atış, resepsiyon öncesi salonun giriş kapısında davetlileri tek tek karşıladı. Resepsiyona 6'ncı Kolordu ve Garnizon Komutanı Kongeneral Mehmet Eröz, Jandarma Bölge komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta'nında aralarında bulurduğu askerler, salonda türbanlı 5 - 6 davetliyi görünce resepsiyonu terk etti. Subaylar eşleriyle birlikte otelin arka kapısından ayrılırken gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bırtılar. Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Valisi İlhan Atış ise, “Neden gittiler bilmiyorum, herhangi bir bilgim yok, erken ayrılmış olabilirler’ dedi. Basın mensuplarını salondaki türbanlı konukları hatırlatmaları üzerine Atış, “Davet etmişiz gelmişler, burası Hilton Oteli, ondan kaynaklanan bir sorun olduğunu sanmıyorum” dedi.

Resepsiyon davetiyesinde kılık-kıyafet yönetmeliğine uyulması yönünde uyarı olduğu halde bu uyarıya uymayanlar hakkında bir işlem yapılacak mı? sorusuna ise Atış, ‘Serbest gelebilirsiniz’ diye cevap verdi.


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