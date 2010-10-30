Adana'da asker de türbanı protesto etti

T24 - Adana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile düzenlenen resepsiyonda türban krizi yaşandı. Aralarında 6'ncı Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Mehmet Eröz'ün de bulunduğu askerler, salonda bulunan türbanlı davetlileri görünce resepsiyonu terk etti. Cumhuriyet'in 87'nci yılı kutlamaları çerçevesinde, Adana Valisi İlhan Atış'ın ev sahipliğinde Hilton Oteli'nde Cumhuriyet resepsiyonu düzenlendi.





Adana Valisi İlhan Atış ve eşi Birsen Atış, resepsiyon öncesi salonun giriş kapısında davetlileri tek tek karşıladı. Resepsiyona 6'ncı Kolordu ve Garnizon Komutanı Kongeneral Mehmet Eröz, Jandarma Bölge komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta'nında aralarında bulurduğu askerler, salonda türbanlı 5 - 6 davetliyi görünce resepsiyonu terk etti. Subaylar eşleriyle birlikte otelin arka kapısından ayrılırken gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bırtılar. Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Valisi İlhan Atış ise, “Neden gittiler bilmiyorum, herhangi bir bilgim yok, erken ayrılmış olabilirler’ dedi. Basın mensuplarını salondaki türbanlı konukları hatırlatmaları üzerine Atış, “Davet etmişiz gelmişler, burası Hilton Oteli, ondan kaynaklanan bir sorun olduğunu sanmıyorum” dedi.

Resepsiyon davetiyesinde kılık-kıyafet yönetmeliğine uyulması yönünde uyarı olduğu halde bu uyarıya uymayanlar hakkında bir işlem yapılacak mı? sorusuna ise Atış, ‘Serbest gelebilirsiniz’ diye cevap verdi.



‘Yorum yapmak tercihim değil'

Adana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen resepsiyona türban ile gelen AkParti İl Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Özcan gazetecilerin sorusularını yanıtlayarak , “Bunu şahsım adına birkaç cümleyle değerlendirebilirim. Ben Allah ömür verirse 10 sene sonra oğlumu şu an salonu terk eden komutanlara asker olarak emanet edeceğim. Ben açıkcası çok demokratik bulmuyorum, ama kendi tercihleri. Daha fazla da konuyla ilgili yorum yapmak tercihim değil” dedi.



Başbakan'ın askeri danışmanıydı

Adana'da, türban protestosundan bulunarak Cumhuriyet Balosu'nu terk eden 6'ncı Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Mehmet Eröz, son YAŞ kararları ile birlikte geçtiğimiz Ağustos ayında bu göreve atanmıştı. Korgeneral Eröz, 6'ncı Kolordu Komutanlığı'na tayin edilmeden önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'nın askeri danışmanlığını yapıyordu.

