Adana'da aranan firariler yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşen hapis cezası bulunan çok sayıda firari, şafak operasyonuyla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan şahısların evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinden polislerin de katıldığı operasyonda, direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Geniş güvenlik önlemi altında yürütülen operasyonda, çok sayıda firari yakalandı. Yakalanan firariler, işlemleri yapılmak üzeri bölgedeki karakollara götürüldü.



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