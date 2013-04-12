Adana'da Alevi ev ve işyerlerine cihad bildirisi dağıtıldı

Hülya Karabağlı/ Ankara

Şeyh Muaz-el Hatup Taburu bildirisinde, “Allah yolunda olun. Yoksa başınız bedeninizden Allah yolunda kesilecektir. Sen Esed köpeğinin salyasıyla abdest alan kafir, Suriye kutsal sünni devletinin toprakları sizin dökülen kanlarınızla yunup, arınacak, yüce Allah’ın kolumuza vereceği kuvvetle hepinizin sonu olacaktır. “

CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, Alevi ve Arap Alevi kesimin ev ve işyerlerine, Şeyh Muaz-el Hatip Taburu isimli bir örgüt imzasıyla cihat çağrısı yapılan bildiriler dağıtıldığını söyledi. Sükunet çağrısı yapan Özgümüş, "Cihat çağrısı yapan ve Esad’a destek verenlerin başının gövdesinden ayrılacağı yönünde tehditler içeren bildirileri, ev ve işyerlerinin kapılarının altından atarak dağıtmışlardır. Sosyal medyada hızla yayılan bu bildirilerle ilgili, ne gibi önlem alınması ve nasıl bir tepki gösterilmesi yönünde çok sayıda telefon ve mesaj aldık" dedi. Türkiye’nin geldiği hassas noktada, Alevi kesimini, özellikle Arap Alevi kesimini ve gençlerini kışkırtmaya yönelik bazı oyunların tezgahlandığına dikkat çeken Özgümüş, yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“Bu bildiriyi kimin dağıttığı, gerçekten böyle bir örgüt olup olmadığı, provokatif profesyonel işi mi veya fanatik bir grup işi mi olduğu belli değil. Konu güvenlik güçlerimizin takibindedir. Bu aşamada tepki göstermek veya birlik olunduğu yönünde bir güç gösterisi, tam olarak bu provokasyonu tezgahlayan alçakların amacına hizmet edecektir. Tüm Alevi kesimini ve özellikle gençlerimizi sakin olmaya ve araştırmanın sonucunu beklemeye davet ediyorum."

Bildiri şöyle:

“Övgü ve hamd Allah’a mahsustur. Zalim, kafir Esed ve onun işbirlikçilerine lanet olsun. Bizler Allah yolunda cihad etmiş ve şehitlikle nasiplenmiş Şeyh, El Muaz, El Hatip taburunun askerleri olarak Esed ve işbirlikçilerine sesleniyoruz.

Kafire destek vermeyin. Allah yolunda olun. Yoksa başınız bedeninizden Allah yolunda kesilecektir. Sen Esed köpeğinin salyasıyla abdest alan kafir, Suriye kutsal sünni devletinin toprakları sizin dökülen kanlarınızla yunup, arınacak, yüce Allah’ın kolumuza vereceği kuvvetle hepinizin sonu olacaktır. “