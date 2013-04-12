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Yaşam

Adana'da Alevi ev ve işyerlerine cihad bildirisi dağıtıldı

CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, Alevi ve Arap Alevi kesimin ev ve işyerlerine, Şeyh Muaz-el Hatip Taburu isimli bir örgüt imzasıyla cihat çağrısı yapılan bildiriler dağıtıldığını söyledi.

12 Nisan 2013 20:19

Hülya Karabağlı/ Ankara

Şeyh  Muaz-el  Hatup Taburu bildirisinde, “Allah  yolunda olun. Yoksa başınız bedeninizden Allah  yolunda  kesilecektir. Sen Esed köpeğinin salyasıyla abdest alan kafir,  Suriye kutsal sünni devletinin  toprakları sizin dökülen kanlarınızla  yunup, arınacak, yüce Allah’ın  kolumuza vereceği kuvvetle hepinizin  sonu olacaktır. “

CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, Alevi ve Arap Alevi kesimin ev ve işyerlerine, Şeyh Muaz-el Hatip Taburu isimli bir örgüt imzasıyla cihat çağrısı yapılan bildiriler dağıtıldığını söyledi. Sükunet  çağrısı yapan Özgümüş, "Cihat çağrısı yapan ve Esad’a destek verenlerin başının gövdesinden ayrılacağı yönünde tehditler içeren bildirileri, ev ve işyerlerinin kapılarının altından atarak dağıtmışlardır. Sosyal medyada hızla yayılan bu bildirilerle ilgili, ne gibi önlem alınması ve nasıl bir tepki gösterilmesi yönünde çok sayıda telefon ve mesaj aldık" dedi. Türkiye’nin geldiği hassas noktada, Alevi kesimini, özellikle Arap Alevi kesimini ve gençlerini kışkırtmaya yönelik bazı oyunların tezgahlandığına dikkat çeken Özgümüş,  yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“Bu bildiriyi kimin dağıttığı, gerçekten böyle bir örgüt olup olmadığı, provokatif profesyonel işi mi veya fanatik bir grup işi mi olduğu belli değil. Konu güvenlik güçlerimizin takibindedir. Bu aşamada tepki göstermek veya birlik olunduğu yönünde bir güç gösterisi, tam olarak bu provokasyonu tezgahlayan alçakların amacına hizmet edecektir. Tüm Alevi kesimini ve özellikle gençlerimizi sakin olmaya ve araştırmanın sonucunu beklemeye davet ediyorum."

 Bildiri şöyle:

 “Övgü ve hamd Allah’a mahsustur.  Zalim, kafir Esed ve onun işbirlikçilerine lanet olsun. Bizler Allah yolunda cihad etmiş ve şehitlikle nasiplenmiş Şeyh,  El Muaz, El  Hatip taburunun askerleri olarak  Esed ve işbirlikçilerine sesleniyoruz.

 Kafire destek vermeyin. Allah yolunda olun. Yoksa başınız bedeninizden Allah yolunda  kesilecektir. Sen Esed köpeğinin salyasıyla  abdest alan kafir, Suriye kutsal  sünni devletinin  toprakları sizin dökülen kanlarınızla  yunup, arınacak, yüce  Allah’ın  kolumuza vereceği  kuvvetle hepinizin  sonu olacaktır. “

 

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