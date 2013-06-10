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Adana'da AKP'liler polisle yan yana Gezi Parkı protestocularına taş attı

Taksim Gezi Parkı protestolarına destek vermek amacıyla toplanan iki bin kişiye, AKP'ye destek sloganları atan kalabalık taş attı. Taş atanların bazıları polisin yanında konumladı

10 Haziran 2013 13:57

Adana’da aralarında CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin Taksim’deki Gezi Parkı protestosu AKP'lilerin tepkisi üzerine gerilime dönüştü.

Olay yerine gelen Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan AKP lehine slogan atan grubun kanaat önderleriyle görüşerek dağılmalarını talep etti. Bunun üzerine bölgede toplanan yaklaşık 600 kişilik grup ara sokaklara girerek dağıldı. Milletvekili Özgümüş ve beraberindeki grup Atatürk Parkı’na yürüdü.

CHP Milletvekili Ümit Özgümüş’ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi, Atatürk Parkı’ndaki Gezi Parkı protestosunun ardından ayrı güzergahtan dönüşe geçti. Saydam Caddesine geldiğinde grubun önü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan atan başka bir grup tarafından kesildi. Ara sokaklardan gezi parkı protestosu yapanların üzerine taş atıldı. Bunun üzerine kısa sürede ortalık savaş alanına döndü. Polis gruplara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. AKP lehine slogan atan gruptakiler ara sokaklara girip dağıldı. Gezi Parkı protestocuları ise çevik kuvvet otobüslerine bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

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