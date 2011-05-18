-ADANA'DA AK PARTİ SEÇİM OTOBÜSÜNE SALDIRI ADANA (A.A) - 17.05.2011 - Adana'da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in seçim otobüsüne yapılan molotofkokteylli saldırı sonucu otobüste hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik'in seçim otobüsüne, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce molotofkokteyli atıldı. Saldırı sonucu küçük çaplı yangın çıkan otobüste hasar meydana geldi. Çelik'in Yüreğir ilçesindeki seçim bürosuna 10 Mayıs'ta, Sarıçam ilçesindeki seçim bürosuna 13 Mayıs'ta, Seyhan'a bağlı Küçükdikili Mahallesi'ndeki seçim bürosuna bugün molotofkokteylli saldırılar düzenlenmişti.