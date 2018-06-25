Adana'da AK Parti 5, CHP 4, MHP 2, İYİ Parti 2, HDP 2 milletvekili çıkarttı

ADANA, (DHA)- ADANA\'nın TBMM\'ye gönderdiği 15 milletvekilinden 5\'ini AK Parti, 4\'ünü CHP, 2\'sini İYİ Parti 2\'sini MHP ve 2\'sini de HDP kazandı.

Kesim olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti\'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru vekil olarak Ankara\'ya gidiyor. AK Parti\'nin ardından ikinci parti olan CHP ise Ayhan Barut, Orhan Sümer ,Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut kenti TBMM\'de temsil edecek. MHP ise Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy\'u Ankara\'ya gönderdi. Daha önce 1 vekil çıkartan HDP\'den bu kez Tülay Hatimoğulları Oruç ve Kemal Peköz Ankara\'ya vekil olarak gidecek. İYİ Parti\'den ise

Türk Eğitim-Sen eski Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Mehmet Metahan Çumlhaoğlu, meclise gidiyor. 2018 seçimlerinde Adana\'nın vekil sayısı 1 artarken, Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre 1 vekil kaybetti. CHP vekil sayısını korurken, MHP\'de 1 vekil kaybetmiş oldu. HDP vekil sayısını 1 arttırırken, siyaset hayatına yeni giren İYİ Parti ise 2 vekilini Adana\'dan çıkarmış oldu.

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