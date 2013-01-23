Adana'da 80 maden işçisi tavuktan zehirlendi

Adana'nın Aladağ ilçesindeki bin 700 kişinin çalıştığı maden işletmesindeki işçilerden bazıları, öğle yemeğinde yedikleri tavuk ve pilavdan sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle firma yetkililerine başvurdu.Yetkililerin haber vermesiyle fabrikaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, işçileri çeşitli hastanelere sevk etti.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 40 işçi Kozan Devlet Hastanesi'ne, 40 işçi de Adana'daki Numune ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Mideleri yıkanan ve tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken olayla ilgiliolarak soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile işçilerin yedikleri yemekten incelenmek üzere numune alındı.