Adana'da 7 bombalı araçla saldırı planlayan 5 kişi yakalandı

Adana'da 7 bombalı araçla saldırı yapmayı planlayan 5 kişi polisin teknik takibi sonucu yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan zanlıların Suriye'nin Kobani kentinden geldikleri tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın kentte bombalı saldırı yapacağı istihbaratı üzerine il genelinde önlemlerini arttırdı. Farklı polis merkezlerinin çevresinde gezen şüpheli iki kişiyi takibe alan ekipler, Adana Havalimanı, polis merkezleri ve Ceyhan Kaymakamlığı çevresinde keşif yaptıklarını belirledi.

Takibi sürdüren polis, şüphelilerin merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde zaman zaman bir plastik geri dönüşüm deposunu kullandıklarını, kırsaldan kente gönderilen patlayıcıların bu depoda saklandığını tespit etti.

Depoya operasyon düzenleyen ekipler, keşif yaparken tespit ettiği Dicle Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi İhsan O. ile esnaf Mahmut B. ile onlarla hareket ettiği ileri sürülen akraba oldukları belirlenen A.B, Ö.B. ve A.B'yi yakaladı.

21 kilo TNT, 1 kilo C 4

Depoda yapılan aramada 21 kilogram TNT, 1 kilogram C4 ve 2 el bombası ele geçirildi. El bombalarının nemden korunması için pirinç dolu bir kutuda saklandığı belirlendi.



Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorguya alınan şüphelilerden üniversite öğrencisi İhsan O'nun, Kobani'de bomba eğitimi aldığı iddia edildi.





Bomba yüklü 7 araçla saldırı planı

Zanlıların, 7 bomba yüklü araçla havalimanı, kaymakamlık binası, polis merkezi ve halkın yoğun olduğu yerlerde eylem yapmak istediği öne sürüldü.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.