-Adana'da 5 ton sahte rakı ele geçirildi ADANA (A.A) - 05.02.2012 - Adana'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 ton sahte rakı ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesinde E.F'nin kendisine ait narenciye bahçesinde bulunan iki katlı binada sahte rakı üretimi yaparak piyasaya sürdüğünü tespit etti. Adrese yapılan operasyonda, mavi plastik bidonlar içerisinde toplam 5 ton sahte rakı geçirilirken, olayla ilgili olarak sahte rakı üretimini yapan N.F. ile kendisine yer temin eden mülkiyet sahibi F.F ve Y.K. gözaltına alındı. Zanlıların sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları bildirildi.