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Yaşam

Adana'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre deprem sabah saatlerinde meydana geldi

16 Eylül 2012 20:09

 

Adana'da, merkez üssü Kozan ilçesi olan 4,7'lik depremin ardından, en büyüğü 3.6 olan 11 deprem daha meydana geldi.
 
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 10.54'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Güneri köyü olan 4.7'lik depremin ardından, Kahveli, Kızıllar, Kızlarsekisi, Çandık ve Bağözü köyleri ile Aladağ ilçesine bağlı Gökçe köyünün merkez üssü olduğu en büyüğü 3.6 şiddetinde 11 deprem daha yaşandı.
 
Kozan ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan, 4.7 şiddetindeki depremin merkez üssü Güneri köyünde yaşayan vatandaşlar, depremi büyük bir gürültü ve sarsıntıyla şiddetli şekilde hissettiklerini belirterek, çok korktuklarını anlattı.
 
Bu arada, Kozan'da bir yerel radyonun spikeri yayın yaptığı esnada depreme yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan deprem anında korktuğunu anlatan spiker Merve Aranmaz, şaşırdığını, bir an için radyodan anons etmek istediğini ancak soğukkanlılığını koruyamayarak koşarak dışarı kaçtığını söyledi.
 

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