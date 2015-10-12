Adana'da 4 IŞİD üyesi yakalandı

Adana Emniyeti'nden yapılan açıklamada, bu kişilerin ülkemize yönelik sansasyonel olası bir eylemde yerli işbirlikçileri kullanma, ayrıca Suriye’deki çatışma bölgelerindeki gruplara eleman ve lojistik destek sağlama çalışmaları yaptıkları bildirildi. Çok sayıda dijital malzeme ile yakalanan İ.Ö., M.O., C.K. ve R.Y.'nin sorgularının sürdüğü kaydedildi.

Adana'da geçen hafta da, IŞİD'in Adana sorumlusu olduğu değerlendirilen İ.Ç. polis tarafından yakalanmıştı. İ.Ç.'nin kiraladığı evde birçok yabancının barındığı ve bunların sonradan Suriye'ye geçtikleri anlaşılmıştı. Evde örgüte katılmak üzere başvuranların listesi de ele geçirilmişti.