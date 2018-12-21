Adana'da 2 sokak köpeğini pompalıyla vuran kişi tutuklandı

Adana’da alışveriş yapması için pastaneye gönderdiği oğlunu ısıran 2 sokak köpeğinden birini pompalı tüfekle öldürüp, diğerini yaralayan Tuncay K. (42) tutuklandı. Tuncay K., köpeklerin oğlunu ısırmasını gerekçe olarak gösterdi.

Olay, 15 Aralık'ta Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay K., oğlu M.C.K.'yi alışveriş yapması için pastaneye gönderdi. Bir süre M.C.K. ağlayarak, eve döndü. Tuncay K., daha sonra sakinleştirdiği çocuğunun köpekler tarafından kovalandığını öğrendi.



Daha sonra evden bulundurma ruhsatlı pompalı av tüfeğini alan Tuncay K., Kurttepe Parkı'na giderek burada bulunan köpeklere ateş açtı. Köpeklerden biri yaşamını yitirdi, diğer köpek ise ayaklarından yaralandı. Silah sesleri duyan vatandaşlar ise Tuncay K.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Tuncay K., çevredekileri elindeki pompalı tüfekle tehdit etti.



Yaralı köpek ise veterinere götürülerek tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için harekete geçti. Parkın çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganın Tuncay K. olduğunu saptadı. Evinde gözaltına alınan Tuncay K., sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Sabıkası bulunmayan Tuncay K., 'mala zarar verme ve silahlı tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Adliyede sevk edilen Tuncay K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.