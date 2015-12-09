Adana’da 1 haftada 3 çocuk tecavüze uğradı, mahalleli tedirgin

Adana'da 1'i Suriyeli 3 çocuk bir hafta içinde tecavüze uğradı. Peş peşe meydana gelen tecavüzün duyulması üzerine, mahalleli çocuklarını dışarı çıkaramaz oldu. Vatandaşlar, polisin eşkalini belirlediği seri tecavüzcünün bir an önce yakalanmasını istedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Merkez Yüreğir İlçesi'nin Dadaloğlu Mahallesi'nde geçen hafta içerisinde aynı sokakta oynayan yaşları 9 ile 11 arasında değişen 3 çocuk, farklı günlerde tecavüze uğradı. Demiryolu kenarındaki parkta oynayan çocukları farklı günlerde kandıran 28- 30 yaşlarında olduğu belirtilen esmer bir genç, 100 metre ileride çıkmaz sokakta oturan Cevdet A.'nın evine götürdü. A.'nın evini çevreleyen avlu kapısını açıp çocukları içeriye sokan tecavüzcü, iddiaya göre bahçedeki tuvalette çocuklara cinsel istismarda bulundu. Son olayı tacize uğrayan çocuğun bahçede ağlamasıyla fark eden evin sahibi Cevdet A., durumu polise bildirdi. 1 kız 2'si erkek 3 çocuğa tecavüz ettiği anlaşılan şüphelinin eşkali belirlendi ve yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.

“Çocuklarımızı dışarı çıkartamıyoruz”

Tecavüz olayının kısa sürede mahallede duyulması üzerine vatandaşlar, çocuklarını sokağa çıkartmamaya başladı. Olay nedeniyle tedirginlik yaşayan aileler, çocuklarını parkta ve okul yolunda yalnız bırakmadı. Tecavüzcünün aynı kişi olduğunun belirlendiğini söyleyen vatandaşlar, "Mahallemizde bu güne kadar böyle bir olaya rastlanmadı. Bir hafta içerisinde peş peşe istismar olayları yaşandı. Çocuklarımızı tek başına sokağa bırakamaz olduk. Bir an önce yakalanıp gerekli cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.

“Evinin etrafına kamera yerleştiriyor”

Olayların kendi evinde meydana gelmesinden rahatsızlık duyduğunu kaydeden Cevdet A., "Evde eşim ve kızımla birlikte oturuyorduk. Yanımızda misafirlerimiz de vardı. Ağlama sesini duyup çıktık, baktık ki çocuk perişan halde duruyor. Sapık ise kaçıp gitmişti. Benim evimin bahçesinde bu olayların yaşanmış olmasından çok rahatsızım. Evimin etrafına kamera yerleştirip, demir korkuluk yaptırıyorum" diye konuştu.