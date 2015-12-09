T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana’da 1 haftada 3 çocuk tecavüze uğradı, mahalleli tedirgin

Mahalleli, “Çocuklarımızı dışarı çıkartamıyoruz”

09 Aralık 2015 14:13

Adana'da 1'i Suriyeli 3 çocuk bir hafta içinde tecavüze uğradı. Peş peşe meydana gelen tecavüzün duyulması üzerine, mahalleli çocuklarını dışarı çıkaramaz oldu. Vatandaşlar, polisin eşkalini belirlediği seri tecavüzcünün bir an önce yakalanmasını istedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre,  Merkez Yüreğir İlçesi'nin Dadaloğlu Mahallesi'nde geçen hafta içerisinde aynı sokakta oynayan yaşları 9 ile 11 arasında değişen 3 çocuk, farklı günlerde tecavüze uğradı. Demiryolu kenarındaki parkta oynayan çocukları farklı günlerde kandıran 28- 30 yaşlarında olduğu belirtilen esmer bir genç, 100 metre ileride çıkmaz sokakta oturan Cevdet A.'nın evine götürdü. A.'nın evini çevreleyen avlu kapısını açıp çocukları içeriye sokan tecavüzcü, iddiaya göre bahçedeki tuvalette çocuklara cinsel istismarda bulundu. Son olayı tacize uğrayan çocuğun bahçede ağlamasıyla fark eden evin sahibi Cevdet A., durumu polise bildirdi. 1 kız 2'si erkek 3 çocuğa tecavüz ettiği anlaşılan şüphelinin eşkali belirlendi ve yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.

 

“Çocuklarımızı dışarı çıkartamıyoruz”

 

Tecavüz olayının kısa sürede mahallede duyulması üzerine vatandaşlar, çocuklarını sokağa çıkartmamaya başladı. Olay nedeniyle tedirginlik yaşayan aileler, çocuklarını parkta ve okul yolunda yalnız bırakmadı. Tecavüzcünün aynı kişi olduğunun belirlendiğini söyleyen vatandaşlar, "Mahallemizde bu güne kadar böyle bir olaya rastlanmadı. Bir hafta içerisinde peş peşe istismar olayları yaşandı. Çocuklarımızı tek başına sokağa bırakamaz olduk. Bir an önce yakalanıp gerekli cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.

 

“Evinin etrafına kamera yerleştiriyor”

 

Olayların kendi evinde meydana gelmesinden rahatsızlık duyduğunu kaydeden Cevdet A., "Evde eşim ve kızımla birlikte oturuyorduk. Yanımızda misafirlerimiz de vardı. Ağlama sesini duyup çıktık, baktık ki çocuk perişan halde duruyor. Sapık ise kaçıp gitmişti. Benim evimin bahçesinde bu olayların yaşanmış olmasından çok rahatsızım. Evimin etrafına kamera yerleştirip, demir korkuluk yaptırıyorum" diye konuştu.

ETİKETLER

adanayüreğirçocuk istismarıcinsel istismar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24