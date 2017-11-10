Adana'da 09.05'te hayat durdu

ADANA, (DHA) - ULU önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıl dönümü nedeniyle saat 09.05\'te Adana\'da hayat durdu.

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk\'ü anma programı kapsamında Atatürk Parkı önündeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İncirlik 10\'uncu Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.05\'te sirenlerin çalmasıyla birlikte sokakta bulunan herkes, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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