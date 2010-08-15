Adana yapımı İsrail tankı

T24- Çekimleri Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesinde devam eden "Kurtlar Vadisi Filistin" adlı sinema filmi için su tankı imal eden Adanalı bir makine firması gerçeğinin kopyası İsrail tankı yaptı.



Yaklaşık 7 yıldır birçok televizyonda boy gösteren ve Türk seyircilerin yanı sıra Arap seyircilerinin de büyük beğenisini kazanan Kurtlar Vadisi dizisi ekibi, "Kurtlar Vadisi Irak"tan sonra şimdi de "Kurtlar Vadisi Filistin" sinema filmini çekmeye başladı. Çekimlerine Ağustos ayının ilk haftasında Tarsus'ta başlanan 'Kurtlar Vadisi Filistin' Tarsus'ta küçük bir Filistin oluştururken film ekibi, Adana'daki Çukobirlik fabrikasını İsrail savaş üssüne çevirdi.



Yapımcılığını Pana Film adına Raci Şaşmaz, yönetmenliğini ise Zübeyr Şaşmaz üstlendiği filmde başrolleri ise Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz oyuncuları Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun ile Kenan Çoban, Erdal Beşikçioğlu, Nur Aysan, Mustafa Yaşar ve Erkan Sever paylaşıyor.



"Kurtlar Vadisi Filsitin" filmi Gazze'ye insani yardım malzemeleri götürmeye çalışan gemilere yapılan kanlı baskın üzerine Polat Alemdar ve arkadaşlarının Filistin'e gitmesini ve bu baskının askeri planlayıcısı ve yürütücüsü olan İsrailli komutanın ele geçirilmesini anlatıyor. Bir savaş filmi olduğu için filmin yapımcıları Adana'da bir su tankı imal eden makine firmasına başvurarak İsrail savaş tankı yapmalarını istedi.



Tansuğ Makina İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Tansuğ, Kurtlar Vadisi ekibinin kendilerine tank için geldiğinde şaşırdıklarını ancak daha sonra İsrail savaş tankının bir prototipini çıkartarak onun üzerinde çalıştıktan sonra gerçeğinin aynısı bir kopya tank yapmaya başladıklarını söyledi. Tansuğ, zaman zaman 20 kişilik bir ekibin tank yapımında çalıştığını belirterek, "Biz su tankı imal ediyorduk ama Kurtar Vadisi ekibi bize tank yapabileceğimizi de gösterdi. 15 gün gibi kısa sürede tankı yapıp ekibe teslim ettik. İsrail Markava savaş tankının aynısını yaptık. Bunun için çok mutluyuz. Bugüne kadar yaptığımız en heyecanlı projelerde biriydi. Ancak biz ne tank yapalım ne de savaş çıksın. Biz her zaman barıştan yanayız" dedi.



