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ADANA VE HATAY'DA EL KAİDE OPERASYONU ADANA (A.A)

07 Haziran 2011 14:26

-ADANA VE HATAY'DA EL KAİDE OPERASYONU ADANA (A.A) - 07.06.2011 - Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve Hatay'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü El Kaide yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, sabah saatlerinde bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında Hatay'da da bir adrese gerçekleştirilen baskında 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli doküman, CD, USB bellek ve bilgisayara el konulduğu öğrenildi. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların, terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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