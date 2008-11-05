Adana Valisi: Kalaşnikof alırken yoksul değilsiniz

Adana Valisi: Yeşil kartları teröristler mi kullanıyor araştıracağız. Yoksuluz diyorlar ama, 15 çocuk doğururken, kalaşnikof alırken, taş atarken yoksul değilsiniz



Terör örgütü lehine gösteri yapan çocukların ailelerinin yeşil kartlarının iptal edilmesi, para cezası kesilmesi ve kömür yardımının yapılmaması görüşleriyle gündeme gelen Adana Valisi İlhan Atış, kentteki 514 bin yeşil kart sahibinin inceleneceğini açıkladı. Vali Atış, “Acaba hakkı olmadığı halde yeşil kart alan mı var, kiraya verenler mi var, teröristler mi kullanıyor inceleyeceğiz” dedi.



Aileleri suçladı



‘Yerel Radyo ve Televizyonların Pazarlama İletişimindeki Yeri’ konulu toplantıda konuşan Vali Atış, yasadışı gösteriler sonrası gündeme getirdiği yaptırımlarla birlikte başlayan, kendisini de ilgilendiren tartışmalara değindi. Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanan oyunlarda çocukların kullanıldığını hatırlatıp, güvenlik güçlerini taşlayan çocukların ailelerini çocuklarına sahip çıkmamakla suçlayan Atış, şunları söyledi:



'Kıyameti kopardılar'



“Biz, çocuklara sahip çıkmayan aileler hakkında, TCK'nın verdiği yetkiyle işlem yapılacağını, 1 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini, 100 YTL ceza kesilebileceğini, velayet hakkının çocuklardan alınabileceğini, kömür dağıtımının engellenebileceğini ve yeşil kartlarının iptal edilebileceğini söyledik. Ama her ne hikmetse, kimse ailelerin 1 yıl hapiste yatmasına aldırış etmedi, para cezasına aldırış etmedi, velayeti alınabilir, analar ağlar diye aldırış etmedi, ama yeşil karta taktı. Biz de anladık ki, yeşil kart çok önemli. Biz ‘iptal edeceğiz’ demedik, ‘düşünüyoruz’ dedik.

Bunu dememizle kıyameti kopardılar. Niye kıyamet koptu diye araştırdık. Biz yeşil kartı iptal etmeyeceğiz ama yeşil kart dosyalarını yeniden incelemeye alıyoruz. Neden? Acaba hakkı olmadığı halde yeşil kart alan mı var? Acaba yeşil kartı kiraya verenler mi var? Acaba yeşil kartı teröristler de mi kullanıyor? Bunun tespiti için yarından itibaren 514 bin yeşil karta yeniden inceleme başlatacağız.



2007 yılında ödediğimiz para 293 milyon YTL, bu yıl ödediğimiz para 148 milyon YTL. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, vatandaşlarına sağladığı haktır. Devletin vatandaşlara karşı görevi vardır ama vatandaşların da devlete karşı görevi vardır. Yeşil kartıyla tedavi olduğu sağlık ocağını gece çocuklarına taşlattıran, hastanenin camlarını kırdıran, Türkiye'nin en güzel okullarında, en güzel öğretmenleriyle, bedava kitap, defter, eşofman, ayakkabı, önlük alarak çocuklarını okuttukları okulların akşam camları kırılıyorsa, Adana Valiliği bunlara göz yummayacaktır.”



'15 çocuk doğururken yoksul değilsiniz'



Kendisini “O insanlardan ne istiyorsunuz. Millet Adana'ya gelmiş ve yoksul” diye eleştiren gazetecileri de eleştiren Vali Atış, Adana'da İş ve İşçi Bulma Kurumu'na 26 bin 900 kişinin başvurduğunu, buna karşılık dışardan kente gelenlerin sayısının 56 bin olduğunu açıklayarak, şöyle konuştu:

“Adana'da işsiz olduğunu söyleyip, işsizlikten dolayı çocukları polise, jandarmaya taşlatan aileleri huzurunuzda davet ediyorum. Gelsinler, yarın tarlalarda kendilerine iş vereceğiz. Ama mesele işsizlik değil, mesele yoksulluk değil. İki hanım alırken, üç hanım alırken yoksul değilsiniz. Kalaşnikof alırken yoksul değilsiniz, düğünlerde binlerce mermi atarken yoksul değilsiniz. Tabanca atarken yoksul değilsiniz. 15 tane çocuk doğururken yoksul değilsiniz. Ama polise, jandarmaya taş atınca, yoksulluktan dolayı atıyorum diyeceksiniz ve destek göreceksiniz. Ayıptır.



'Samsun'da, Afyon'da, Uşak'da da yoksul var, niye taş atmıyorlar?'



Türkiye Cumhuriyeti'nde yoksulluk derseniz gidin Tufanbeyli'nin, Saimbeyli'nin köylerine, Kastamonu'nun, Samsun'un, Afyon'un, Uşak'ın köylerine gidin bir bakın. Orada neden çocuklarımız polislere jandarmalara taş atmıyorlar. Atmıyorlar çünkü onlar kötü emeller için kullanılamıyor. Kötü emeller için kullanılan çocuk sayısı azdır. Bütün bölgelerimizde Türkiye Cumhuriyeti’ne taş atan çocuk sayısı da azdır. Bu demektir ki, bütün bölgelerimizdeki insanlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında. Ama vatana ihanet planları yapan yüzde 3- 4 insan da vardır. Bunları da göz ardı etmeyin.”