Adana Tabip Odası Başkanı: Önlemler kalktı, şehirde vakalar arttı

Koronavirüs'e karşı yasakların kaldırılmasıyla vaka artışı görülen illerden birinin de Adana olduğu belirtildi.

Evrensel’den Volkan Pekal’ın haberine göre, Adana’da ‘normalleşme’ ile birlikte vaka sayısında bir artış olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Hilal, “Seyhan Devlet Hastanesi'ne bir günde 100 pozitif vaka gittiği bilgisine ulaştık. Balcalı Hastanesi'nde iki haftadır olmayan vakalar görülmeye başlandı. Yine Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesi'nde de vakaların arttığı bilgisini aldık. Ancak, hastaların genel durumu iyi. Çoğunlukla takipli ve evde ilaç kullanma var. Hasta yatışı az” dedi.

"Hükümet ekonomiden yana tavır koydu"

Hilal, Sağlık Bakanlığı’nın sayıyı 1000’in altında göstermeye çalıştığını öne sürerek, “TÜİK’in işsizlik ve enflasyon rakamlarını düşük göstermesi gibi Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarının da şeffaf olduğuna güvenmiyoruz. Hükümet halk sağlığı ile ekonomi arasında ekonomiden yana tavır koydu. Hastalığın bittiğini gösteren bir durum yok. Sağlık Bakanlığı verileri bile 1000’in biraz altında ve vakaların bitmediğini gösteriyor. Adana’da son günlerde birçok iş yerinden vaka haberleri var. Bunların bir kısmı doğru değil. Vatandaşın yanlış bilgi ile paniğe kapılmaması için Bakanlık şeffaf bir şekilde iller ve ilçelerdeki vaka sayılarını da paylaşmalı” diye konuştu.