Adana Şehir Hastanesi, ambulans helikopterle gelen ilk hastasını kabul etti

Salih ÜÇTEPE/ ADANA, (DHA) - ADANA\'nın Tufanbeyli İlçesi\'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 42 yaşındaki Coşkun Çertmek, ambulans helikopterle dün hasta kabulüne başlayan 1550 yataklı Adana Şehir Hastanesi\'ne getirildi.

Kaynakçı ustası Coşkun Çertmek iş yerinde kalbinden rahatsızlanınca Tufanbeyli Devlet Hastanesi\'ne gitti. Burada kalp krizi riski bulunduğu belirlenen Çertmek, Sağlık Bakanlığı\'nın helikopter ambulansıyla dün hizmete giren Adana Şehir Hastanesi\'ne sevk edilmesine karar verildi.

Hasta, ambulans helikopterle yola çıkarken Adana Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü sorumlusu Uzman Dr. Atilla Bulut, ekibi ile birlikte binanın çatısında bulunan helikopter pistine çıkarak Çertmek\'in gelişi için hazırlık yaptı. Çertmek\'in kalp krizi şüphesiyle geldiğini belirten Bulut, \"Gerekli hazırlıkları yaptık. Hastamız helikopterle geliyor. Adana Şehir Hastanesi\'nde \'Heliport\' bulunmaktadır. Hastanemizde böyle bir hizmet ilk defa olacak heyecanlıyız\" dedi. Helikopterle getirilen Coşkun Çertmek, tedaviye alındı.



FOTOĞRAFLI