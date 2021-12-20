Adana, Muş ve Bitlis'te okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Birçok kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Kar yağışının etkili olduğu, Muş, Bitlis, Adana'da eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Aralık 2021 Salı günü il genelinde (yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrenciler hariç olmak üzere) eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin ise 21 Aralık 2021 Salı günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bitlis'te yüz yüze eğitime ara verildi

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü öğleden sonra ve 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

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