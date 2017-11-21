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Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında, kendisini 'uyuşturucu baronu' olarak tanıtan Metin Ç

21 Kasım 2017 12:11

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında, kendisini \'uyuşturucu baronu\' olarak tanıtan Metin Ç.\'nin (50)de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Adana merkezli Batman, Diyarbakır, İzmir ve Mersin\'de \'Karayel\' adı verilen operasyon düzenledi. Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı operasyonda, demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, aralarında, kendisini \'Adana\'nın uyuşturucu baronu\' olarak tanıtan Metin Ç.\'nin de bulunduğu 21 kişiyi gözaltına alınırken, çok miktarda esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Metin Ç.\'nin çevresine, \"Benden başka Adana\'ya mal dağıtan yok. Polis, beni yakalayamaz. Daha önce 2 ton aldılar, bana bir şey olmadı\" dediği iddia edildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguya alındı.

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