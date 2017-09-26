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Adana merkezli 5 ilde 2 bin 500 polis ile hava destekli uyuşturucu operasyonu (2)

170 GÖZALTI Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen ve  '15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler' adı verilen operasyonda 170 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

26 Eylül 2017 15:50

170 GÖZALTI
Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen ve  \'15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler\' adı verilen operasyonda 170 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Baskın yapılan ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 219 fişek, 74 paket toplam bin 900 gram esrar, 650 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 33 bin 800 TL para, 1 telsiz, 1 terazi, 3 pakette 40 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 170 kişinin emniyetteki sorgulanmasına başlandığı belirtildi.

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