Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda askere gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 13 ilde FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, açığa alınan ve halen görevde bulunan askerlerin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin belirlenen adreslerine, sabahın ilk ışıklarıyla baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.

Adana\'da gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, diğer illerde yakalanan şüphelilerin de kente getirileceği belirtildi.

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