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Adana Kozan'da aynı gün ikinci yangın

28 Temmuz 2021 22:21

Adana’nın Kozan ilçesinde dün gece çıkan orman yangının söndürülmesinin ardından aynı bölgede ikinci kez yangın çıktı.

Adana’nın Kozan ilçesinde şiddetli rüzgar etkisini sürdürürken aynı bölgede ikinci kez orman yangını çıktı. Yangının yaşandığı Çandık bölgesinde yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçmaması için yangının çevresi orman yangın söndürme ekipleri tarafından çevrildi.

Yangına 6 arazöz, 2 su tankı, 1 greyder, 6 ilk müdahale aracı, 1 tırmık ekibi ve 45 orman yangın işçisi yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli rüzgar nedeni ile orman ekipleri yangın bölgesinde nöbet tutarken jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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