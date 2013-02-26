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Adana KCK davasında 9 tahliye

Adana'daki KCK davasında biri gazeteci 9 kişi serbest bırakıldı

26 Şubat 2013 12:07

Adana’da geçtiğimiz yıl KCK operasyonu kapsamında tutuklanan aralarında DİHA muhabiri Özlem Ağuş’un da bulunduğu 9 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da geçen yıl KCK operasyonları"  kapsamında gözaltına alınarak haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 54 kişi hakkında açılan davanın duruşması Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sabah erken saatlerde başlayıp geç saate kadar devam eden duruşmada sanıklar, savunmalarını tercüman aracılığıyla Kürtçe yaptı.

Sanıkların savunmaları ardından mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak Dicle Haber Ajansı (DİHA) Adana Muhabiri Özlem Ağuş, Fatma Çatıkaş, Mahmut Aslan, Şefik Özbey, BDP MYK üyesi Mehmet Muhti Aslan, Zülküf Tezkorkmaz, Ali Yasak, Abdulkerim Aslan, Adil Yalçın'ın tahliyesine, dört sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Nisan'a erteledi.

Duruşmaya ilişkin bilgi veren Av. Vedat Özkan, mahkeme heyetinin müvekkillerinin bir kısmı hakkında tahliye, bir kısmı hakkında da tutukluluk halinin devamına karar vermesini anlayamadıklarını söyledi.

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