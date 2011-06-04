-ADANA KARPUZUNUN ORGANİĞİ GELİYOR ADANA (A.A) - 04.06.2011 - Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA) desteklediği projeyle, kabak aşılı olduğu için eski lezzetini kaybettiği belirtilen ünlü ''Adana karpuzu''nun bu yaz organik üretimine başlanacak. ÇKA Genel Sekreteri Veysel Parlak, 2008 yılında ilk proje çağrısına çıktıklarını belirterek, ilk senelerinde 89 projeye hibe desteği verdiklerini, 557 kişiye de istihdam sağladıklarını söyledi. Bölge ekonomisine de 31 milyon 500 bin liralık girdi oluştuğunu ifade eden Parlak, ''2009 yılında ise 103 projeye destek vererek 673 kişiye istihdam sağladık. Adana ve Mersin'e de 53 milyon liralık bir ekonomik canlanma oldu. Bu yıl da açıklayacağımız 145 projeye 36 milyon 500 bin liralık hibe vereceğiz. Yatırımlarla birlikte bölge ekonomisine 80 milyon liralık katkı sağlayacak. Bu sayede 913 kişi de iş sahibi olacak'' dedi. -DOĞAL ADANA KARPUZU YETİŞTİRİLECEK- Tarım İl Müdürlüğü'nün hazırladığı proje kapsamında bu yıl Adana'ya özgü doğal karpuz yetiştirileceğini vurgulayan Parlak, ''Halep Karası cinsi karpuz, Adana karpuzu olarak takdim ediliyor. Piyasadaki karpuzlar Adana karpuzu değil. Bunlar Amerika orijinli ve kabak aşılı karpuzlar. Vatandaşımız da yemiyor zaten. Kalitesiz ama fazla tohum verdiği için şu anda ekilen karpuzlar tercih ediliyor' diye konuştu. Kalkınma Ajansı olarak Tarım İl Müdürlüğü ile ortaklaşa Haziran ayı içerisinde Karaisalı ilçesinin köylerinde yaklaşık 100 dönüm doğal Adana karpuzu ekimi yaptıracaklarını ifade eden Parlak, organik çekirdekli siyah Adana karpuzunu üreteceklerini, bundan sonra Türkiye'de gerçek Adana karpuzu yenileceğini kaydetti. Parlak, diğerlerinden kokusu, rengi ve tadı ile farklı olacak bu karpuzların Adana'yı tekrar karpuzu ile ünlü bir şehir yapacağını belirterek, ''Bu yılki hibe programına sunuldu ve geçti. Onaylandıktan sonra Haziran ayında ekimine başlanacak. 75 gün sonra ürün çıkıyor. Kokusunun farklı olacağı gibi fiyatı da farklı olacak. İsteyen kapak aşılı karpuz isteyen de doğal Adana karpuzu yiyecek'' diye konuştu. -ORGANİK ÇİLEĞE KÖYLÜLERDEN YOĞUN TALEP- Adana ve Mersin halkının hazırlanan projelerin meyvesini yemeye başladığını kaydeden Parlak, köylüleri alternatif ürün yetiştirmeleri için kamu kurumlarıyla ortaklaşa projelere teşvik ettiklerini söyledi. Parlak, şöyle devam etti: ''Yumurtalık'ta alternatif ürün yetiştiriciliği kapsamında Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri organik çilek yetiştirmek için başvuru yaptı. Projeleri kabul olunca Yumurtalık'taki köylülerden uygulama yapmak için 10 dönüm arazi istemişler, ancak kimse arazisini vermek istememiş. Sonra muhtarlardan rica etmişler. Yer gösterilince Tarım İl Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri organik koşullarda çilek yetiştirmeye başladı. Damla sulama ile çilekler yetişti. Geçen yıl ekilen çilekler çok ürün verdi. Organik olduğu için fiyatı da yüksek. Bu sefer de köylüler Vali İlhan Atış'tan kendi arazilerine de ekim yapılması için talepte bulundular. Geleneksel ürün ektiğinde 1 lira kazanan köylümüz, bundan 4 lira kazandı. Bu yıl bunun yaygınlaştırılmasıyla ilgili yaklaşık 100 dönümlük proje sunuldu. Yılda sadece 2 ay ürün vermeyen çilekler köylünün şimdi geçim kapısı oldu.''