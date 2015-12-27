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Adana İncirlik Üssü’nün müdürü hayatını kaybetti

Kerem Korkmaz’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

27 Aralık 2015 17:31

Adana İncirlik Üssü'nün Gümrük Müdürü Kerem Korkmaz 8'inci kattaki evinin balkonundan düştü. Geçen seçimde AKP’den Batman Milletvekili aday adayı da olan Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Süleyman Cüzdan’ın haberine göre,  Adana Valiliği’nin karşısındaki Maliye 1 Apartmanı'nın 8'inci katında oturan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana İncirlik Üssü Gümrük Müdürü Kerem Korkmaz, saat 11.00 sıralarında ailesiyle kahvaltı yaptı. İddiaya göre kahvaltıdan sonra sigara içmek için balkona çıkan 41 yaşındaki Korkmaz, henüz belirlenemeyen bir sebeple apartmanın otoparkına düştü. Beton zemine çakılan 2'si kız 3 çocuk babası Korkmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aşağı inerek eşinin cansız bedenine sarılan Kevser Korkmaz, "Kerem, çocuklarını bırakıp nasıl gittin? Ben sensiz ne yaparım" diyerek ağıtlar yaktı. Korkmaz, olay yerindeki ambulansta görevli sağlık personeli tarafından yapılan müdahaleyle sakinleştirildi.

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Korkmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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