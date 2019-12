-ADANA HİPODROMUNDA ''ERGENEKON KOŞUSU'' ADANA (A.A) - 06.04.2011 - Adana At Yarışları'nda 1996 yılından bu yana düzenlenen ''Ergenekon Koşusu''nu ''Eskişehirli'' adlı at kazandı. Koşuda yarışan ''Haberal'' isimli at ise ancak yedinci oldu. Adana At Yarışları'nın 4'üncü ayağındaki çim pistte 1900 mesafede yapılan ''Ergenekon Koşusu''na 9 Arap atı katıldı. Yarışmayı ''Eskişehirli'' isimli at, jokeyi Erhan Yavuz ile kazanmayı başardı. Yarışı kazanan at, sahibi Semra Ulusoy'a 75 bin liralık para ödülü kazandırdı. Bu arada, koşuda yarışan Mehmet Altunbaş'ın sahibi olduğu jokeyliğini Deniz Yıldız'ın yaptığı ''Haberal'' isimli at ise yedinci oldu. Atın sahibi Mehmet Altunbaş, AA muhabirine, 4 yaşındaki atının adının tamamen tesadüf olduğunu söyledi.