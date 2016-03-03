Adana Demirspor'da Tayfur Havutçu dönemi

Teknik direktör Osman Özköylü'nün görevine son veren PTT 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, takımın başına Tayfur Havutçu'yu getirdi.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Başkan Sedat Sözlü ve yönetim kurulunun kararı sonucunda takımı bundan sonra Tayfur Havutçu'nun çalıştıracağı belirtildi.

Açıklamada, "Havutçu'nun takımımıza şampiyonluk getireceği inancıyla kendisine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadesi yer aldı.

Ligde 39 puanla 4. sırada yer alan Akdeniz ekibi, sezona Teknik Direktör Osman Özköylü ile başlamıştı. Özköylü'nün görevine, geçen haftaki Multigroup Alanyaspor maçında alınan 1-1 beraberliğin ardından son verilmişti.

Tayfur Havutçu, 2008 - 2012 yılları arasında; futolcu olarak formasını giydiği Beşiktaş'ın teknik ekibinde yer almış ve kısa süre teknik direktörlük görevini de üstlenmişti.