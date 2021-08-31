Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Vincenzo Montella ile anlaştıklarını açıkladı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktörlük koltuğu için anlaştıkları ismi açıkladı.

Haber Global'e açıklamalarda bulunan Murat Sancak, Samet Aybaba'nın boşluğunu Vincenzo Montella ile doldurduklarını duyurdu.

Roma, Milan, Fiorentina ve şimdi Adana Demirspor

Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Vincenzo Montella, Roma, Milan, Sampdoria, Fiorentina, Sevilla gibi üst düzey takımları çalıştırdı.

Teknik direktörlük kariyerinde 283 maçta görev alan 47 yaşındaki çalıştırıcının takımları 114 galibiyet, 71 beraberlik ve 98 mağlubiyet aldı. Montella 1.46 maç başı puan ortalaması tutturdu.

Samet Aybaba dönemi sona erdi

Geçen sezon TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'u şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkaran Samet Aybaba, bu sezon Adana temsilcisi ile çıktığı 3 maçtan 2 puan alabilmişti.

Sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen lacivert-mavili takım Kayserispor ve Konyaspor'la berabere kaldı.

Samet Aybaba ayrılık nedenini, "Böyle bir şey olamaz. Balotelli'yi oynatıyorum, neden oynatıyorsun diye karışıyorlar. Oynatmıyorum, bu kez neden oynamıyor diye karışıyorlar. Her şeye karışmaya kalkanlar var. Süper Lig tecrübesi olan oyuncular transfer edilmedi. Ortam bizim çalışmamıza elverişli halden çıktı. Başarılar diliyorum. Taraftar hep kalbimizde olacak" ifaderiyle açıkladı.