Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: Batshuayi'yi beğeniyorum, istemiyorlarsa seneye biz alırız

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, performansıyla eleştirilen Beşiktaşlı Michy Batshuayi hakkında açıklama yaptı. Montella, "Ben beğeniyorum. İstemiyorlarsa seneye biz alırız" dedi.

L1 Üçgen YouTube kanalına konuk olan Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella Beşiktaş'ın Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi'ye olan hayranlığını dile getirdi.

Montella Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'yi çok beğendiğini belirtirken Belçikalı oyuncunun çok iyi koşular yaptığını ve hücumda faydalı olduğunu söyledi. Montella, 'Batshuayi çok gol kaçırdığı için eleştiriliyor' yorumu yapılması üzerine ise, "Ben beğeniyorum. İstemiyorlarsa seneye biz alırız" diyerek oyuncunun transferine yeşil ışık yaktı.