Murat KİBRİTOĞLU / ADANA, (DHA)

Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, istifa etti.

Aytaç Durak Spor Tesisleri\'nde Adana Demirspor Kulüp Başkanı Mehmet Gökoğlu ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenleyen Giray Bulak, futbolun \'sonuç\' odaklı bir spor olduğuna belirterek istifa kararı aldığını söyledi.

Adana Demirspor\'un büyük ve köklü bir kulüp olduğuna da değinen Bulak şöyle konuştu:

\"Türkiye\'nin çok önemli bir kentinde; Türk futbolunun köklü kulüplerinden birinde haysiyet ve şerefimizle çalıştık. Her ne kadar fiziki olarak buradan ayrılsam da gönlüm hep Adana Demirspor\'da. Burada çok güzel dostluklar kurdum. Güzel bir camiada, güzel bir futbolcu topluluğuyla çalıştım. Demirspor camiası ile olan bağım, hiçbir zaman kopmayacak. Şu anda 14 puanımız var ve genel olarak baktığımızda 15 puana ulaşan takımlar Play-off potası içerisinde. Henüz hiçbir şey bitmiş değil, her şey olabilir. Camianın daha büyük hedeflere varabilmesi için bu ayrılık gerekiyordu.\"

Bir gazetecinin, \'Sanki istemeyerek istifa ediyor gibisiniz?\' şeklindeki sorusuna ise Bulak, \"Ayrılıklar tabii ki çok isteyerek olmaz. Şartları zorlarsınız, yerine ya oturur ya da oturmaz. Sonuçta bu ayrılıklar yaşanır. Kimse alışkanlıklarını bırakıp, düzeninin bozulmasını istemez. Ancak ayrılmaya karar verirseniz bir takım zorluklar da yaşarsınız. Duyguları bir tarafa bırakıp, mantığınız devreye girmesi gerekir. Bu da öylesi bir karardı\" ifadesini kullandı.

Yeni teknik direktör bulununcaya kadar Sportif Direktör Gürcan Aday\'ın teknik direktörlüğe vekalet edeceği açıklandı.

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