Adana Demirspor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Adana Demirspor'da Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Lucas Castro ile yollar ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 52 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor'da flaş üç ayrılık gerçekleşti.

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada; Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Lucas Castro ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

İşte Adana Demirspor'un paylaşımı:

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Lucas Castro ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Oyuncularımıza kulübümüz adına teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Ferhat Kaplan bu sezon Adana Demirspor formasıyla 7, Lucas Castro 14, Kaan Kanak ise 22 maçta mücadele etmişti."