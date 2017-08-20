Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Adnan POYRAZ/ADANA, (DHA)- ADANA Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, sahalarında oynadıkları ligin ilk maçında alınan 3-1\'lik yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Bulak şöyle konuştu:

\"Öncelikle taraftarımıza teşekkür ediyorum, stadımızı doldurdular. Biz onlara uygun cevap veremedik. Nasıl kaybettiğimiz biliyoruz. Sorunlar ve sorumlu arayacak değiliz. Öne geçtik, 2-0 olsa durum farklı olacaktı. Sorunu biliyoruz.Transfer yapılmazsa bile biz bunu içimizde çözeceğiz. Bir kaç haftaya ihtiyacımız var. Yürekli oyunculara sahibiz. Bu yenilgiyi telafi ederiz. Rizespor\'u tebrik ederiz\"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, \"Önce iki takımı da böyle bir sıcak havada mücadele gücü yüksek bir maç ortaya koydukları için tebrik ediyorum. Rakibimiz iyi takım. Deplasmanda kazanılan 3 puan bizim için çok güzel bir sonuç. Biz ait olduğumuz yere geri dönmek istilyoruz. Geri dönerken de hazır bir takım olarak dönmek istiyoruz. Güzel bir maç oldu\" dedi.

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