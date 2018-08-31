Adana Demirspor, Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı kiraladı

İSTANBUL,(DHA)

Adana Demirspor, Beşiktaş\'tan Orkan Çınar\'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlıların, geçtiğimiz yıl Gaziantepspor\'dan kadrosuna kattığı Orkan Çınar, geçen yıl devre arası transfer döneminde Konyaspor\'a kiralanmıştı. 22 yaşındaki oyuncu bu kez ise Adana Demirspor\'a 1 yıllığına kiralandı. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden Orkan Çınar transferini açıklayan mavi-lacivertli ekip şu ifadelere yer verdi;

\"Hoş geldin Orkan Çınar! Adana Demirspor\'umuz son olarak Beşiktaş forması giyen Orkan Çınar ile sözleşme imzaladı.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adana Demirspor Orkan Çınar için paylaştığı video

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